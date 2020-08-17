Лига Европы

Главный тренер Севильи — о матче против Манчестер Юнайтед.

Севилья сумела обыграть Манчестер Юнайтед и выйти в финал Лиги Европы. Ход встречи прокомментировал Хулен Лопетеги.

"Конечно, мы рады. Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выровняли игру. Все сыграли хорошо. Против Юнайтед приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. МЮ — большая команда, которая показывает хороший футбол".

"Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. Ждали де Йонга и воспользовались преимуществом. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал".

"Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора", — приводит слова Хулена Лопетеги официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.