Лига Европы

Полузащитник Севильи — о матче против Манчестер Юнайтед в ЛЕ.

В полуфинале второго по значимости еврокубкового турнира встречались Севилья и Манчестер Юнайтед. Подопечные Хулена Лопетеги вышли в финал, а своим мнением по игре поделился Эвер Банега.

"Я счастлив. Рад за наше общее приключение. Нам осталось сделать всего один шаг. Я определенно чувствую сплоченность в этом коллективе. Она чувствуется по тому, как мы работаем, по тому, как вместе проводим время".

"Каждый матч сложный, приходится трудиться в поте лица, но мы всегда ждем своих шансов. Команда демонстрирует хороший футбол, а когда игра не клеится, мы бьемся как сумасшедшие. Не каждый день доходишь до финала, все хорошо постарались, теперь постараемся провести решающий матч как можно лучше", — приводит слова Банеги официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.