Лига Европы

Шахтер не смог удержать бельгийского форварда в полуфинале Лиги Европы.

Интер не оставил никаких шансов Шахтеру в полуфинальном поединке Лиги Европы, добыв разгромную победу и пробившись в заключительную стадию турнира (5:0).

Нападающий Ромелу Лукаку вновь не ушел с поля без забитого мяча в еврокубковом матче, оформив в ворота "горняков" дубль.

Таким образом, 27-летний бельгиец забил уже в семи поединках подряд в рамках еврокубков. Продолжить свою успешную серию Лукаку может в финале Лиги Европы против Севильи, который состоится 21 августа.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua.