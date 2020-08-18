Лига Европы

Эксперт прокомментировал игру чемпиона Украины.

Шахтер разгромно уступил Интеру в 1/2 финал Лиги Европы. Бывший нападающий "горняков" Андрей Воробей считает, что команда не заслужила такой результат.

"В первую очередь скажу — обидно так завершать турнир, где-то мы не заслужили такой результат.

Что касается игры сегодняшней — мне кажется, мы не были готовы еще до стартового свистка. Возможно, Интер еще до матча нас переиграл, изучив все наши слабые стороны.

В конце полная анархия началась. Мы не были готовы к такому матчу, по этой причине проиграли. Думаю, мы проиграли тактически, нас переехала "итальянская машина", — сказал Андрей Воробей после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.