Лига Европы

Главный тренер "горняков" дал комментарий после поражения Интеру.

Шахтер крупно проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы. Луиш Каштру объяснил, что помешало его команде добиться успеха и попросил обратить внимание на тот путь, который проделала команда.

- Луиш, почему Шахтер отказался от своей игры и думал о том, как пропустить, а не как забивать?

- Вы правы, нам не удавалось показывать нашу атакующую игру из-за прессинга Интера. Все передачи выходили с огромной сложностью. Нам было сложно показать нашу игру и переходить на половину поля Интера. В первом тайме были полумоменты у Маркоса Антонио и Мораеса, но увы, не удалось реализовать.

Было сложно пройти прессинг Интера.

Во втором тайме у нас был отличный момент сравнять, но к сожалению Интер оформил второй мяч и наша команда не смогла отреагировать. Потом результат начал накапливаться... Нам остается поздравить Интер и смотреть дальше вперед.

- Многое решил второй гол, он был пропущен после стандарта. Что неправильно делали ваши подопечные в этом эпизоде?

- Да, мы не смогли закрыть дальнюю стойку. Мы изучаем соперника до игры, прекрасно знали, что у Интера при подаче угловых часто игрок забегает на дальнюю. Не смогли это проконтролировать и этот момент стал решающим. Если до второго мяча игра была более-менее равняя, то после этого Интер пошел вперед и воспользовался преимуществом.

Но я скажу, что мы прошли в полуфинал не просто так. Я беру ответственность за поражение на себя, но нельзя забывать путь, который мы проделали. Сейчас нужно проанализировать, понять ошибки и смотреть вперед. Но ни в коем случае не забывать путь, который мы проделали в еврокубках в этом сезоне.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.

Евгений Музыка