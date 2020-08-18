Лига Европы

Главный тренер Интера прокомментировал игру против "горняков".

Интер расправился с Шахтером в полуфинальном поединке Лиги Европы, но Антонио Конте считает, что счет не отображает положение сил в этой паре.

"Думаю, мы вышли в финал, играя против команды, которая выглядела менее сильной, чем есть на самом деле, но у Шахтера много талантов, и мы остановили их игру прессингом по всему полю.

У них хорошо поставленная игра в пас, а также скорости, но мы хорошо постарались, заставив их защищаться, и мы прекрасно знаем, что это им не так комфортно, как держать мяч.

Мы играли смело, с правильным планом, сыграли очень европейскую игру, и игроки заслуживают всяческих похвал", — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.