Лига Европы

Молодой защитник высказался о победе над "горняками" в полуфинале Лиги Европы.

Интер не оставил никаких шансов Шахтеру в полуфинальном поединке Лиги Европы, добыв разгромную победу и пробившись в заключительную стадию турнира (5:0).

21-летний защитник "нерадзурри" Алессандро Бастони прокомментировал успех своей команды и высказался о количестве игрового времени, которое предоставляет ему Антонио Конте.

"Никогда не думал, что буду так часто играть в начале сезона. Я очень рад. Сегодня мы провели отличный матч. Мы усердно работаем над своей обороной. Это не случайность, что в последних шести-семи матчах мы пропустили всего один гол".

"Я получаю удовольствие всякий раз, когда выхожу на поле. Я наслаждаюсь игрой. Я не ощущаю давления. Просто делаю то, что говорит мне тренер", — приводит слова Бастони официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua. В финале Лиги Европы, который состоится 21 августа, "нерадзурри" встретятся с Севильей.