Лига Европы

Форвард Интера высказался о финале Лиги Европы против Севильи.

Севилья сойдется в противостоянии с Интером в рамках финального матча Лиги Европы. Нападающий "нерадзурри" Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от данного поединка и рассказал о подготовке своей команды.

"Я очень рад, поскольку мы крайне близки к достижению одной из наших целей — завоеванию трофея, а это главное, не так ли? Будем надеяться, что заключительный матч сезона пройдет на ура, и мы вернемся в Италию с трофеем".

"В Германии все складывается здорово. Год получился сложным для всех, но мы в итоге довольны тем, чего добились. Очевидно, что мы сильно выросли ка команда. В Германии чувствуем себя хорошо. Мы предельно собраны, и все наши мысли посвящены предстоящему матчу. Готовимся очень серьезно".

"Севилья — грозный соперник. Она жестко прессингует, активна на всех участках поля и вообще демонстрирует хороший футбол. Поэтому она и дошла до финала. Надо изучить ее игру, тренироваться и подготовиться так, как мы делали это перед каждым предыдущим матчем, чтобы лишить соперника козырей и предложить контригру".

"Севилья не даром часто участвовала в финалах. Это значит, что это серьезная команда, играющая в отличный футбол. Будем внимательны к тому, на что она способна, хотя в большей степени мы отталкиваемся от себя. Мы сконцентрированы на себе, на Интере и том, что значит участие в финале после столь продолжительной паузы и что означало бы нас завоевание трофея. На данный момент мы к этому очень близки. У нас есть шанс, есть возможность, и мы сыграем соответствующим образом", — приводит слова Лаутаро Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.