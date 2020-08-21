Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Лиги Европы между испанской Севильей и итальянским Интером.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги решил оставить на скамейке запасных нападающего Юссефа Эн-Несири, который был основным в предыдущих матчах плей-офф Лиги Европы. Его место на острие атаки займет Люк де Йонг, принесший команде победу над Манчестер Юнайтед. Помимо этого, главные тренеры обошлись без сюрпризов, выпустив с первых минут составы, которые приносили им победы в предыдущих раундах.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан, Фернандо, Банега — Сусо, де Йонг, Окампос

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Экудеро, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес, Эн-Несири

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева

Матч Севилья — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.