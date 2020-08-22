Лига Европы

Голкипер Интера высказался о поражении от Севильи в финале Лиги Европы (2:3).

Севилья добыла непростую победу над Интером и стала триумфатором Лиги Европы сезона-2019/20. Вратарь "нерадзурри" Самир Ханданович поделился эмоциями от поражения, которое оставило его команду за шаг от победы в еврокубке.

"Мы очень огорчены, но нужно двигаться дальше. Надеемся лишь, что впереди нас ждет еще много-много матчей такой же категории. База уже заложена".

"Полагаю, во втором тайме все могло сложиться иначе. У нас была возможность выйти вперед, но, к сожалению, упустили ее. Думаю, в заключительном отрезке Севилья была более уставшей, но все закончилось так, как закончилось".

"Начнем следующий сезон, уже имея хорошую базу. Сегодня нам не удалось сделать все, что было запланировано. Жаль, но придется поздравить Севилью. А мы пойдем дальше. На ошибках можно учиться", — приводит слова Хандановича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Севилья — Интер вы можете на Football.ua.