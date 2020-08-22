Лига Европы

Защитник Севильи прокомментировал победу в Лиге Европы своей команды.

Севилья оказалась сильнее Интера в финале Лиги Европы и завоевала трофей. Комментарий по игре дал защитник Хесус Навас.

"Эти парни заслужили победу. Мы бились весь сезон, преодолевали проблемы, которые встречались на нашем пути. Эта победа и для наших болельщиков тоже".

"Они заслуживают того, чтобы просыпаться счастливыми каждый день", — приводит слова Хесуса Наваса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.