Представители Ла Лиги очень удачно выступают во втором по значимости еврокубке.
фото getty images
22 августа 2020, 08:20
Севилья обыграла Интер в финале Лиги Европы, принеся Испании седьмой титул с момента образования турнира в сезоне-2009/10.
Все победы между собой разделили две команды: Атлетико и Севилья. На счету мадридцев три триумф, а "нервионцы" побеждали четырежды.
Помимо испанских команд, успеха добивались Порту, Челси (дважды) и Манчестер Юнайтед.
Напомним, что итальянские клубы, в свою очередь, не могут выиграть еврокубок уже десять лет кряду.