Лига Европы

Представители Ла Лиги очень удачно выступают во втором по значимости еврокубке.

Севилья обыграла Интер в финале Лиги Европы, принеся Испании седьмой титул с момента образования турнира в сезоне-2009/10.

Все победы между собой разделили две команды: Атлетико и Севилья. На счету мадридцев три триумф, а "нервионцы" побеждали четырежды.

Помимо испанских команд, успеха добивались Порту, Челси (дважды) и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что итальянские клубы, в свою очередь, не могут выиграть еврокубок уже десять лет кряду.