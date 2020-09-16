Лига Европы

Форвард Колоса высказался о предстоящем матче против Ариса в рамках квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции.

Нападающий ковалевского клуба Евгений Селезнев, который рискует пропустить дебютный поединок своей команды в еврокубках, поделился мнением о будущем сопернике.

"Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой Арис из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".

"Я не следил за Арисом. С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру", — заявил Селезнев в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.