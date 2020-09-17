Лига Европы

Украинский нападающий вышел на замену в игре Лиги Европы.

Евгений Селезнев дебютировал за Колос в официальном поединке. Произошло это в игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против Ариса.

Опытный нападающий на 64-й минуте поединка заменил Владимира Лысенко.

Отметим, что Евгений Селезнев уже забивал за Колос в товарищеском поединке против Олимпика.

Напомним, матч Арис – Колос проходит в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис и начался в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.