Лига Европы

Сербская и румынская команда выдали самый зрелищный матч второго раунда квалификации.

В матче третьего раунда квалификации Лиги Европы сербская Бачка Топола принимала на своем поле Стяуа.

Хозяева смогли отметиться двумя быстрыми голами, но пропустили в середине тайма. Под занавес первой половины игры сербы остались в меньшинстве.

В начале второго тайма команды обменялись голами, а уже в середине второй половины Стяуа вновь восстановила паритет.

Казалось, что автогол Балажа в компенсированное время выведет румынов в следующую стадию, но Томанович смог сравнять счет.

На 103-й минуте хозяева остались вдевятером и буквально через пару минут пропустили, но снова смогли моментально ответить своим голом.

Когда Стяуа забила вновь на 108-й минуте, все равно не покидало ощущения, что хозяевам по силам вновь сравнять счет. Так, кстати, и случилось на 117-й минуте. Однако уже в серии пенальти удача все-таки улыбнулась гостям.

Бачка-Топола — Стяуа 6:6 (4:5 в серии пенальти)

Голы: Миличевич, 11, Дуроньич, 14, Лукич, 51, Томанович, 90+4, 117, Тумбасевич, 105+1 — Коман, 25, Ман, 50, 63, 105, Балаж, 90+3 (в свои ворота), Петре, 108

Удаления: Поньевич, 44, Силаджи, 103