Лига Европы

Последней командой, кто обыгрывал Арис в Салониках, был Уйпешт в 1968 году.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой.

Стоит отметить, что для Ариса домашнее поражение от украинского клуба стало первым в рамках еврокубков за 52 года.

В последний раз греческий клуб проигрывал в Салониках венгерскому Уйпешту в 1968 году, при этом команде удавалось добыть положительный результат в матчах с Челси, Ромой, мадридским Атлетико, Манчестер Сити, Бенфикой и Байером.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арис — Колос вы можете на Football.ua.