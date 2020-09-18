Лига Европы

Форвард Колоса высказался о победе над Арисом в квалификации Лиги Европы.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой. Нападающий ковалевского клуба Евгений Селезнев поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Есть сплоченность коллектива. Здорово сыграла защита. Ребята молодцы, просто красавцы. Рад за нашу оборону".

"И атака сыграла неплохо, забили два гола. Но это не столь важно, потому что защита выступила намного ярче".

"У меня было два момента, которые можно было забить. Но это моя первая игра после травмы, поэтому не вижу проблем. Есть моменты – это главное", — заявил Селезнев в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арис — Колос вы можете на Football.ua.