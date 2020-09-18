Лига Европы

Гранада и Спортинг — среди вероятных оппонентов.

Сегодня, 18-го сентрября, в Ньоне состоится жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.

Стали известны потенциальные соперники Колоса и Десны, с которыми украинские коллективы смогут встретится, если преодолеют своих нынешних оппонентов.

Так, команда Рябоконя может сыграть с победителем пар Аполлон/Лех, Гранада/Локомотив Тбилиси, Санкт-Галлен/АЕК.

Колос, в свою очередь, имеет шанс противостоять командам из следующих пар: Спортинг/Абердин, Мура/ПСВ и Копенгаген/Пяст.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Арисом и Колосом.