Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Колос обыграл Арис в дебютном матче еврокубков в своей истории и прошел в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Гол Богданова:

Гол Гамы:

Гол Антюха:

Арис — Колос 1:2

Голы: Гама, 55 — Богданов, 47, Антюх, 62



Арис: Хулиан — Саша (Манчини, 78), Рос, Даткович, Ганя (Манос, 70) — Джегго, Матилья — Фетфацидис, Бертольо, Гама — Лопес.



Колос: Волынец — Зозуля (Морозко, 51), Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный (Д. Костышин, 88), Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко (Селезнев, 64).



Предупреждения: Рос — Богданов, Задоя, Морозко, Гавриш.

Напомним, что Колос в следующей стадии встретится с Риекой.