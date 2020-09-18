Стали известны вероятные соперники украинских команд.
Фото Колос
18 сентября 2020, 15:27
Сегодня, 18 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, за путевку в который сразятся Колос и Десна.
Так, подопечные Руслана Костышина, если преодолеют Риеку в очном противостоянии, сразятся с победителем пары Копенгаген/Пяст.
Десне же предстоит обыграть Вольфсбург. Если "северяне" пройдут немцев, то в следующем раунде их будет ожидать победитель пары Санкт-Галлен/АЕК.
К слову, также сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.