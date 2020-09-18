Лига Европы

Стали известны вероятные соперники украинских команд.

Сегодня, 18 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, за путевку в который сразятся Колос и Десна.

Так, подопечные Руслана Костышина, если преодолеют Риеку в очном противостоянии, сразятся с победителем пары Копенгаген/Пяст.

Десне же предстоит обыграть Вольфсбург. Если "северяне" пройдут немцев, то в следующем раунде их будет ожидать победитель пары Санкт-Галлен/АЕК.

К слову, также сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.