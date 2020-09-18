Все поединки третьего этапа турнира запланированы на 30 сентября.
Кубок Украины, УАФ
18 сентября 2020, 12:45
Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку третьего раунда Кубка Украины, поединки которого запланированы на 30 сентября.
В жеребьевке 1/16 финала этого турнира приняли участие 11 победителей второго предварительного этапа (семь клубов Первой лиги, три команды Второй лиги, один аматорский коллектив), а также 11 клубов Премьер-лиги.
Вашему вниманию все пары соперников третьего раунда Кубка Украины:
Полесье (Житомир) — Минай (Минай)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Колос (Ковалевка)
Ворскла (Полтава) — ПФК Львов (Львов)
Александрия (Александрия) — Ингулец (Петрово)
Кривбасс (Кривой Рог) — Нива (Винница)
Эпицентр (Дунаевцы) — Агробизнес (Волочиск)
Верес (Ровно) — МФК Николаев (Николаев)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) — СК Днепр-1 (Днепр)
Десна (Чернигов) — Рух (Львов)
Виктория (Николаевка) — Мариуполь (Мариуполь)
ВПК-Агро (Шевченковка) — Олимпик (Донецк)
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