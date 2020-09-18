Украина

Все поединки третьего этапа турнира запланированы на 30 сентября.

Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку третьего раунда Кубка Украины, поединки которого запланированы на 30 сентября.

В жеребьевке 1/16 финала этого турнира приняли участие 11 победителей второго предварительного этапа (семь клубов Первой лиги, три команды Второй лиги, один аматорский коллектив), а также 11 клубов Премьер-лиги.

Вашему вниманию все пары соперников третьего раунда Кубка Украины:

Полесье (Житомир) — Минай (Минай)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Колос (Ковалевка)

Ворскла (Полтава) — ПФК Львов (Львов)

Александрия (Александрия) — Ингулец (Петрово)

Кривбасс (Кривой Рог) — Нива (Винница)

Эпицентр (Дунаевцы) — Агробизнес (Волочиск)

Верес (Ровно) — МФК Николаев (Николаев)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) — СК Днепр-1 (Днепр)

Десна (Чернигов) — Рух (Львов)

Виктория (Николаевка) — Мариуполь (Мариуполь)

ВПК-Агро (Шевченковка) — Олимпик (Донецк)

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