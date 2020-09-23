Лига Европы

Костышин взял с собой 21 футболиста.

Колос вылетел в Хорватию на матч третьего квалификационного раунда против Риеки, сообщает пресс-служба украинского клуба. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин взял с собой 21 игрока.

Заявка Колоса выглядит следующим образом:

Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук;

Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко;

Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костыгин, Морозко, Ильин, Антюх;

Нападающие: Селезнев, Лысенко.

С командой не отправились защитник Алексей Зозуля и нападающий Евгений Исаенко.

Матч Риека – Колос состоится в Хорватии в четверг, 24 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.