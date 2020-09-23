Костышин взял с собой 21 футболиста.
Игроки Колоса, ФК Колос
23 сентября 2020, 13:59
Колос вылетел в Хорватию на матч третьего квалификационного раунда против Риеки, сообщает пресс-служба украинского клуба. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин взял с собой 21 игрока.
Заявка Колоса выглядит следующим образом:
Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук;
Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко;
Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костыгин, Морозко, Ильин, Антюх;
Нападающие: Селезнев, Лысенко.
С командой не отправились защитник Алексей Зозуля и нападающий Евгений Исаенко.
Матч Риека – Колос состоится в Хорватии в четверг, 24 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.