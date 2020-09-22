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Антонио Чолак продолжит карьеру в чемпионате Греции.

ПАОК усилился ключевым нападающим хорватской Риеки Антонио-Мирко Чолаком. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

27-летний хорват немецкого происхождение подписал с новой командой контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года. За ПАОК он будет выступать под 25-м номером.

В прошлом сезоне за Риеку, с которой встретится ковалевский Колос в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, Чолак провел 40 матчей во всей турнирах, забил 26 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, матче Риека — Колос состоится в четверг, 24 сентября, в 21:45 по киевскому времени.