Лига Европы

Дебютный поединок Десны в Лиге Европы обслужит Лоуренс Виссер и его бригада.

На матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Вольфсбургом и Десной судейский комитет УЕФА назначил арбитров из Бельгии — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Обязанности главного арбитра исполнит 30-летний Лоуренс Виссер. Статус арбитра ФИФА Виссер получил в 2017 году. В сезоне-2020/21 провел 1 матч Лиги наций и 4 поединка в чемпионате Бельгии.

Помогать ему будут арбитры на линии Тибо Нейссен и Рьен Ванизере. Четвертый арбитр — Брам Ван Дрисше.

Матч Вольфсбург — Десна состоится в четверг, 24 сентября, на Фольксваген-Арене. Начало в 21:15 по киевскому времени.