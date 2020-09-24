Лига Европы

Полузащитник Колоса — о матче против Риеки.

Полузащитник Колоса Вадим Милько высказал свое мнение о грядущем противостоянии в рамках матча квалификации в Лигу Европы против Риеки.

"В связи с погодными условиями, которые будут и для нас, и для хорватов одинаковыми, будет очень тяжелая игра, будет много борьбы. Мы приложим все усилия, чтобы наша еврокубковая сказка не закончилась в Хорватии".

"О шансах команд на проход в следующий раунд я бы сейчас не хотел говорить. Преодолеем — не преодолеем, то уже посмотрим. А так мы ознакомились с соперником — это хорошая, добротная команда. В них много фактурных футболистов. Они физически хорошо подготовлены, и мне кажется, что будет очень интересно", — цитирует Милько официальный сайт Колоса.

Ранее свою оценку украинской команде дал главный тренер Риеки Симон Рожман.