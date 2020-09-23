Лига Европы

Симон Рожман поделился ожиданиями от матча против Колоса.

Тренер Риеки Симон Рожман провел пресс-конференцию накануне матча третьего раунда Лиги Европы против Колоса.

"У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, но есть и молодые ребята, которые хотят себя проявить, – цитирует Рожмана официальный сайт Риеки. – Это будет непростой матч, в котором все могут решить мелочи".

"Колос одержал шесть побед в последних семи играх. А победить Арис в Греции — это не мелочь! В Колосе много опытных игроков, но, прежде всего, мы думаем не о сопернике, а о том, чтобы сыграть в свою игру".

Матч Риека — Колос состоится в четверг, 24 сентября. Начало в 21:45 по киевскому времени.