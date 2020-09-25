Лига Европы 25 сентября 2020, 00:30 Десна завершила дебютный еврокубковый сезон без забитых голов Черниговская команда проиграла Вольфсбургу на пути в групповой этап Лиги Европы. Getty Images 25 сентября 2020, 00:30 Десна противостояла Вольфсбургу в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Рябоконя уступили немецкому коллективу (0:2). Это означает, что Десна провела дебютный еврокубковый сезон без забитых голов и вылетела из соревнования. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Десна. Команды Десна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте