Десна противостояла Вольфсбургу в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Рябоконя уступили немецкому коллективу (0:2)

Это означает, что Десна провела дебютный еврокубковый сезон без забитых голов и вылетела из соревнования. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Десна