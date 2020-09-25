Лига Европы

Главный тренер Десны дал комментарий по матчу против Вольфсбурга.

В третьем раунде квалификации к Лиге Европы Десна уступила Вольфсбургу и покинула турнир. Комментарий по игре дал Александр Рябоконь.

О впечатлениях от игры:

"Впечатления негативные, потому что проиграли".

О стандартах:

"Мы пропустили со стандарта. Проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца. Много моментов хозяева не создавали. В первом тайме очень обидно, что пропустили со стандарта. Можно уступать по игре команде из Бундеслиги, но при стандартах все равные".

"С Вольфсбургом можно было сыграть лучше. Вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться".

О Тамме:

"Он подвел команду, на ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат — буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду", — сказал главный тренер Десны Александр Рябоконь в эфире каналов Футбол 1/2/3.