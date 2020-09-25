Лига Европы

Оливер Гласнер высказался о победе над Десной в матче Лиги Европы (2:0).

В третьем раунде квалификации Лиги Европы Десна уступила Вольфсбургу и завершила выступления в турнире. Главный тренер немецкого клуба Оливер Гласнер поделился эмоциями от положительного результата встречи и игры своих подопечных.

"Я очень рад, что мы это сделали. Нам удалось сыграть на ноль в нашем трехдневном ритме. Десна действовала очень организовано и агрессивно, они ограничивали пространство. Недаром в прошлом сезоне они пропустили меньше всего мячей в чемпионате Украины".

"Нам удалось реализовать момент со стандарта. Этот гол на стадионе АОК определенно должен порадовать Жосуа Гилавоги. Он уже забивал здесь в матче кубка".

"В конце концов, нам удалось поставить точку и победить со счетом 2:0. Для Даниэля Гинчека это был его дебютный гол на европейской арене. В целом, я очень рад, что мы смогли победить и выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы", — приводит слова Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Десна.