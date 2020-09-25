Лига Европы

Защитник Колоса высказался о поражении от Риеки в матче Лиги Европы.

Колос в своем дебютном сезоне в еврокубках дошел до третьего раунда квалификации Лиги Европы, уступив хорватской Риеке в дополнительное время (0:2). Защитник ковалевского клуба Кирилл Петров поделился эмоциями от вылета своей команды из турнира.

"Если бы Жека Селезнев забил в конце — мы бы выиграли. Они использовали свой стандарт... Сегодня две равные команды были на поле. Матч был до гола, так оно и получилось".

"Нам не хватает мастерства и командного опыта. Ну ничего, будем дальше работать. На следующий сезон надо постараться снова попасть в Лигу Европы", - сказал Кирилл Петров в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор поединка между Риекой и Колосом вы можете на Football.ua.