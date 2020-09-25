Лига Европы

Защитник Десны высказался о вылете своей команды из Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы Десна уступила Вольфсбургу и завершила выступления в турнире. Защитник черниговского клуба Андрей Гитченко прокомментировал результат встречи и рассказал, что не получалось у его команды на поле.

"Хочется поблагодарить всю команду. Сегодня все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч. Может это из-за поля, потому что оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть. Кроме того, соперник нас очень здорово прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме".

"Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела", — сказал Андрей Гитченко в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Десна.