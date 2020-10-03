Голкипер поделился ожиданиями перед стартом евротурнира.
Никита Шевченко, фото Заря
03 октября 2020, 11:25
Голкипер Зари Никита Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в результате которой луганчане сыграют против Лестера, Браги и АЕКа.
"Нормальный получился жребий. Сыграем с хорошими командами. Мы попали не в группу смерти. Да, можно выделить лидера. Это Лестер. Остальные – команды одного уровня. Считаю, будет интересно", — цитирует голкипера официальный сайт Зари.
Ранее свое мнение о прошедшем жребии высказал полузащитник Дмитрий Хомченовский, заявив о равной силе всех соперников.
Также стало известно расписание луганчан в грядущем групповом этапе Лиги Европы.