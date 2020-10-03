Украина

Хавбек дал оценку результатам жеребьевки.

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский высказал свое мнение о прошедшем жребии группового этапа Лиги Европы.

Мы специально собрались всей командой для того, чтобы посмотреть жеребьевку. Скажу, что с теми командами, которые выпали нам в жеребьевке, со всеми можно играть".

"С Брагой мы уже встречались ранее на стадии квалификации. С остальными уже познакомимся лично. Надеемся на лучшее и будем стараться добиваться положительного результата", — сказал Хомченовский официальному сайту луганчан.

Напомним, помимо Браги, подопечные Скрипника сразятся с греческим АЕКом и английским Лестером.

Ранее прокомментировал результаты жеребьевки полузащитник команды Владлен Юрченко.