Главный тренер Зари Виктор Скрипник определился с заявкой команды на групповой этап Лиги Европы, сообщает официальный твиттер украинского клуба.

В заявку луганского клуба вошли 26 футболистов, включая недавних новичков клуба Александра Гладкого, Сергея Гриня и Аллахьяра Сайяда.

Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура;

Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов;

Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрей Цыганик;

Нападающие: Михайло Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд.

В Лиге Европы Заря попала в группе G, где ее соперниками стали Лестер, Брага и АЕК.

Ранее сообщалось, что стал известен размер призовых в Лиге Европы.