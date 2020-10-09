Луганчане включили в список игроков 26 футболистов.
Игроки Зари, ФК Заря
09 октября 2020, 11:03
Главный тренер Зари Виктор Скрипник определился с заявкой команды на групповой этап Лиги Европы, сообщает официальный твиттер украинского клуба.
В заявку луганского клуба вошли 26 футболистов, включая недавних новичков клуба Александра Гладкого, Сергея Гриня и Аллахьяра Сайяда.
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура;
Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов;
Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрей Цыганик;
Нападающие: Михайло Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд.
В Лиге Европы Заря попала в группе G, где ее соперниками стали Лестер, Брага и АЕК.
Ранее сообщалось, что стал известен размер призовых в Лиге Европы.