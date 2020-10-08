Всего участники турнира в этом сезоне получат 560 миллионов евро.
ФК Заря
08 октября 2020, 11:23
Все 48 участников группового этапа Лиги Европы получат по 2,92 млн евро гарантированно, сообщил официальный сайт УЕФА. Общий призовой фонд составит 560 млн евро.
Каждая победа на групповом этапе принесет в казну клуба по 570 тысяч евро, ничья – по 190 тысяч. Неиспользованные при ничьих 190 тысяч евро будут помещены в специальный фонд, который распределят между участниками группового этапа пропорционально количеству побед.
Победители групп получат по миллиону евро, занявшие второе место команды – по полмиллиона.
Также за выход в 1/16 финала клубам причитается по 0,5 млн евро, 1/8 – 1,1 млн, 1/4 — 1,5 млн, 1/2 – 2,4 млн, финал – 4,5 млн, победа в турнире – 4 млн евро.
Еще 84 млн евро будут разделены согласно рейтингу команд за последние 10 лет. Лидер рейтинга получит 3,42 млн евро, последнее место – 71,43 тысячи.
Наконец, 168 млн евро будут распределены по маркетинговой составляющей, которая будет зависеть от значимости телерынка и результатов команд.
Ранее стали известны размеры призовых в Лиге чемпионов. Там, к примеру, победа на групповом этапе стоит почти в 5 раз больше – 2,7 млн евро.
Честь Украины в Лиге Европы будет защищать Заря. Она стартует в турнире матчем против Лестера на выезде 22 октября.