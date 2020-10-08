Лига Европы

Всего участники турнира в этом сезоне получат 560 миллионов евро.

Все 48 участников группового этапа Лиги Европы получат по 2,92 млн евро гарантированно, сообщил официальный сайт УЕФА. Общий призовой фонд составит 560 млн евро.

Каждая победа на групповом этапе принесет в казну клуба по 570 тысяч евро, ничья – по 190 тысяч. Неиспользованные при ничьих 190 тысяч евро будут помещены в специальный фонд, который распределят между участниками группового этапа пропорционально количеству побед.

Победители групп получат по миллиону евро, занявшие второе место команды – по полмиллиона.

Также за выход в 1/16 финала клубам причитается по 0,5 млн евро, 1/8 – 1,1 млн, 1/4 — 1,5 млн, 1/2 – 2,4 млн, финал – 4,5 млн, победа в турнире – 4 млн евро.

Еще 84 млн евро будут разделены согласно рейтингу команд за последние 10 лет. Лидер рейтинга получит 3,42 млн евро, последнее место – 71,43 тысячи.

Наконец, 168 млн евро будут распределены по маркетинговой составляющей, которая будет зависеть от значимости телерынка и результатов команд.

Ранее стали известны размеры призовых в Лиге чемпионов. Там, к примеру, победа на групповом этапе стоит почти в 5 раз больше – 2,7 млн евро.

Честь Украины в Лиге Европы будет защищать Заря. Она стартует в турнире матчем против Лестера на выезде 22 октября.