Украина

Главный тренер луганчан подеилился эмоциями после игры с Динамо.

Виктор Скрипник остался доволен результатом матча против Динамо (1:1) и заверил, что его команда выбирается из ямы.

"Пытались играть в свой футбол. Первым номером, контроль мяча. Было важно, когда Динамо при новом тренер ждет ошибки соперника, их не допустить. Конечно, в конце пытались сбивать темп игры, но, опять же, 1:1 — достойный результат, тем более в Киеве.

Учитывая, что два последних матча Динамо мы проиграли, хотелось проверить себя на этом уровне, тем более перед матчами еврокубков. Мы выкарабкиваемся из ямы, которая была в начале сезона. Это комплимент моей команде. Мы идем правильным путем", — сказал Виктор Скрипник после матча программе Профутбол.

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