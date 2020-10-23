Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Заря в рамках поединка группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к Лестеру.

Подопечные Виктора Скрипника провалили концовку первого тайма, а уже после перерыва допустили результативную ошибку, приведшую к третьему голу (0:3).

Обзор первого тайма:



Обзор второго тайма:



Лестер — Заря 3:0

Голы: Мэддисон, 29, Барнс, 45, Ихеаначо, 67.



Лестер: Шмайхель — Кастань (Джастина, 82), Фофана, Эванс (Морган, 81), Фухс — Менди — Мэддисон (Ундер, 65), Тилеманс (Чаудхери, 71), Прат, Барнс — Ихеаначо (Перес, 71).



Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Вернидуб, 75) — Иванисеня — Юрченко, Кочергин (Гринь, 85) — Назарина — Лунев (Гладкий, 64), Кабаев (Перович, 64).



Предупреждения: Тилеманс — Кабаев, Вернидуб.