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23 октября 2020, 01:28
Заря в рамках поединка группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к Лестеру.
Подопечные Виктора Скрипника провалили концовку первого тайма, а уже после перерыва допустили результативную ошибку, приведшую к третьему голу (0:3).
Обзор первого тайма:
Обзор второго тайма:
Лестер — Заря 3:0
Голы: Мэддисон, 29, Барнс, 45, Ихеаначо, 67.
Лестер: Шмайхель — Кастань (Джастина, 82), Фофана, Эванс (Морган, 81), Фухс — Менди — Мэддисон (Ундер, 65), Тилеманс (Чаудхери, 71), Прат, Барнс — Ихеаначо (Перес, 71).
Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Вернидуб, 75) — Иванисеня — Юрченко, Кочергин (Гринь, 85) — Назарина — Лунев (Гладкий, 64), Кабаев (Перович, 64).
Предупреждения: Тилеманс — Кабаев, Вернидуб.