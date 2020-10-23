Лига Европы

Наставник отдал должное своей команде.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал итог поединка Лиги Европы против Лестера (0:3).

"Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти.

Впереди пять игр. Ближайшие – две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться пополнить очки в турнирной таблице.

Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно не получалось целостной игры. До забитого гола мы смотрелись прилично. Даже на гол, думаю, наиграли. Имели хороший момент. Но это футбол. В нём загадывать не стоит. Ещё раз скажу, что всё у нас ещё впереди. Мы настраиваемся на будущие игры.

Ничья? Почему бы и не зацепиться? Мы хотели играть подальше от своих ворот и прессинговать соперника впереди, что сначала у нас получалось. Но ещё раз скажу, что по индивидуальному классу игра получилась у нас не совсем целостно. Сейчас можно сказать, что тяжело играть было против такой команды и рассчитывать на победу. Играли на результат. Результата нет. Значит, проиграли по делу", — цитирует тренера официальный сайт Зари.

Ранее свое мнение о поединке против англичан высказал полузащитник луганчан Владлен Юрченко.