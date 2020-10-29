Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Гент - Хоффенхайм, фото ФК Хоффенхайм
29 октября 2020, 23:24
В поединке второго тура группового этапа Лиги Европы Гент принимал на своем поле Хоффенхайм.
Украинский форвард Роман Яремчук, вышедший в стартовом составе бельгийского клуба, не реализовал пенальти на 14-й минуте, после чего соперник начал начал громить его команду.
Хоффенхайм отправил в ворота Гента четыре мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы.
Смотрите видео голов и обзор матча Гент — Хоффенхайм:
Гент — Хоффенхайм 1:4
Голы: Кляйндинст, 90+3 — Бельфодил, 36, Гриллиш, 52, Гачинович, 52, Даббур, 90+4
На 14-й минуте Роман Яремчук (Гент) не забил пенальти (вратарь).
Гент: Руф — Ханке-Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Фортуна — Кастро-Монтес (Марре, 77), Дорш (Ботака, 77), Безус (Оджиджа-Офое, 56), Кумс (Кляйдинст, 69), Мохаммади — Букари — Яремчук (Ньянгбо, 69).
Хоффенхайм: Бауманн — Сков, Пош (Даббур, 82), Фогг, Акпогума, Сессеньон — Руди (Гачинович, 68), Самассеку (Адамян, 67), Гриллитч (Баумгартлингер, 80) — Бебу, Белфодиль (Клаус, 77).
Предупреждения: Нгадеу-Нгаджи — Руди, Фогг.