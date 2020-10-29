В поединке второго тура группового этапа Лиги Европы Рома принимала на своем поле ЦСКА София.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Рома — ЦСКА София 0:0

Рома: Лопес, Спинаццола (Карсдорп, 46), Фасио, Смоллинг (Жезус, 56), Бруно Перес, Мхитарян (Педро, 46), Вильяр, Карлес Перес (Пеллегрини, 75), Кристанте, Кумбула, Майораль (Джеко, 70).

ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Антов, Занев, Жеферсон (Тиагу Родригеш, 81), Юга (Бельтраме, 81), Вьон, Санкаре, Йомов, Синклэйр (Энрике, 65), Соу.

Предупреждения: Бруно Перес, Карсдорп, Вильяр.

Второе противостояние в рамках группы А также сильнейшего не определило. Клуж и Янг Бойз обменялись забитыми мячами и набрали по одному пункту в своей актив.

ЧФР Клуж — Янг Бойз 1:1

Голы: Рондон, 62 - Фасснахт, 69