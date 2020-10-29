Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе A.
Рома - ЦСКА София, GEtty Images
29 октября 2020, 23:49
В поединке второго тура группового этапа Лиги Европы Рома принимала на своем поле ЦСКА София.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Рома — ЦСКА София 0:0
Рома: Лопес, Спинаццола (Карсдорп, 46), Фасио, Смоллинг (Жезус, 56), Бруно Перес, Мхитарян (Педро, 46), Вильяр, Карлес Перес (Пеллегрини, 75), Кристанте, Кумбула, Майораль (Джеко, 70).
ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Антов, Занев, Жеферсон (Тиагу Родригеш, 81), Юга (Бельтраме, 81), Вьон, Санкаре, Йомов, Синклэйр (Энрике, 65), Соу.
Предупреждения: Бруно Перес, Карсдорп, Вильяр.
Второе противостояние в рамках группы А также сильнейшего не определило. Клуж и Янг Бойз обменялись забитыми мячами и набрали по одному пункту в своей актив.
ЧФР Клуж — Янг Бойз 1:1
Голы: Рондон, 62 - Фасснахт, 69