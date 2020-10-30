Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В преддверии матча чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед, тренерский штаб Арсенала решил выставить на поединок второго тура группового этапа Лиги Европы против Дандолка дублирующий состав.

Большинство ключевых исполнителей "канониров" получили отдых, что не помешало разгромить ирландский Дандолк со счетом 3:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Дандолк:

Арсенал — Дандолк 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46

Арсенал: Рунарссон, Колашинац, Соареш, Мустафи (Себальос, 61), Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Тирни, 74), Пепе (Виллиан, 62), Уиллок, Нелсон, Нкетиа (Балогун, 74).

Дандолк: Роджерс, Клири (Оур, 53), Гартленд, Бойл, Даммигэн, Шилдс (Гэннон, 62), Маунтни, Макилени (Флорес, 53), Мюррей (Слоггетт, 46), Даффи (Чолович, 70), Хобан.