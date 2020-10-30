Лига Европы

Англичанин прокомментировал успех команды в поединке.

Нападающий Лестера Джейми Варди поделился своим мнением о победе над АЕКом (2:1) в матче второго тура Лиги Европы.

Форвард открыл счет в поединке голом с пенальти и помог "лисам" победить со счетом 2:1.

"Сложный матч, у нас не самый большой состав, но мы побеждаем и показываем хорошие результаты. Мы показываем сплоченность и это видно в таких матчах.

Мы считаем, что можем далеко пробиться в Лиге Европы. Мы просто хотим продолжать в том же духе и выкладываться в каждом матче на 100%. В хороший день мы можем обыграть любого, поэтому ждем следующих матчей", – рассказал Варди в комментарии официальному сайту УЕФА.

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