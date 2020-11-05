Лига Европы

Игрок луганчан — о матче против АЕКа.

Футболист Зари Максим Лунев поделился своими ожиданиями перед поединком третьего тура Лиги Европы против АЕКа.

"Мы первые две игры проиграли, поэтому других вариантов у нас нет – только победа. По-другому никак.

Все стараются. Мы много контролируем игру. Соперники закрываются, у нас меньше шансов найти момент. Будем стараться исправлять это, находить моменты и забивать голы.

Быстрый гол – всегда хорошо. Думаю, главное – желание. Если оно будет, тогда все будет нормально", – сказал Лунев телеканалу Футбол.

Ранее свое мнение о поединке высказал украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский.