Лига Европы

Защитник АЕКа высказался о следующем матче против Зари в Лиге Европы.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится в Запорожье на Славутич-Арене. Украинский защитник греческого клуба Дмитрий Чигринский посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Я ожидаю очень сложной игры. Две команды находятся в одинаковом положении, поэтому каждая сделает все возможное для победы. Заря попытается добыть только положительный для себя результат. Для нас это самая важная игра".

"Самый опасный игрок в Заре? Я бы не счел правильным упоминать кого-то конкретно. Когда я играл в Шахтере и Днепре, было много футболистов Зари как моих одноклубников, так и соперников. Заря — сильная команда с хорошими игроками, главное преимущество которой — линия атаки".

"У нас было два сложных матча с Брагой и Лестером. Результаты не были положительными. Мы должны полностью сконцентрироваться на игре. Для нас нет другого результата, кроме победы, чтобы сохранить надежды на выход из группы. Мы должны выходить на поле с мыслями о победе. В Лиге Европы команды находятся на высоком уровне, и мы должны избегать ошибок", — приводит слова Чигринского официальный сайт АЕКа.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.