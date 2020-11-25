Шведский нападающий итальянского Милана рассказал о своем самочувствии после повреждения в игре против Наполи.
Златан Ибрагимович покидает поле в матче против Наполи, Getty Images
25 ноября 2020, 14:21
По результатам удачного гостевого поединке восьмого тура итальянской Серии А против неаполитанского Наполи (3:1), Милан сумел отвоевать у Сассуоло первую строчку в турнирной таблице. Успех "россонери" обеспечили дубль шведского нападающего Златана Ибрагимовича, а также точный удар в компенсированное время от Йенса Петера Хауге.
Наполи — Милан 1:3 Видео голов и обзор матча
В концовке данного поединка обладатель 12-го по счету Золотого мяча получил мышечное повреждение, в результате чего был заменен на 79-й минуте.
К счастью, изначальный прогноз о том, что Ибрагимович пропустит около месяца, не был подтвержден самим футболистом, который в интервью Sportbladet, на которое делает ссылку Sky Sports, сообщил, что: "ничего серьезного, вернусь через неделю или две".
Таким образом, нападающий не сыграет в следующем матче Лиги Европы УЕФА против французского Лилля (26 ноября), а также в игре Серии А против Фиорентины (29 ноября).