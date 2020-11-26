Нападающий луганчан дал комментарий после матча.
фото Заря
26 ноября 2020, 22:57
Заря отправилась в гости к афинскому АЕКу, где добыла разгромную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Артем Громов очень рад победе и рассказал о своем забитом голе.
"На всю критику мы можем ответить только на поле. Счастлив, что нам это удалось. В моменте с голом просто побежал на ближнюю штангу, немного черкнул, мяч отскочил и уже после добивал его в пустые ворота.
Иванисеня тоже принимал мяч, после чего забил Кабаев. Все сложилось лучшим образом. Я повернулся и сразу – мяч. Дело в концентрации в определенном эпизоде, ты быстро разворачиваешься и смотришь, что дальше, а дальше мяч перед пустыми воротами", — сказал Артем Громов телеканалам Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча АЕК — Заря.