Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между командами.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря на выезде сыграет против греческого АЕКа. Поединок состоится в четверг, 26-го ноября в Афинах, на Олимпийском стадионе. Начало игры — в 19:55.

Команды в 2020 году однажды уже встречались на поле. Тогда победа досталась греческому коллективу со счетом 1:4. После трех туров луганский клуб не набрал ни одного очка. У АЕКа в активе три пункта.

Сможет ли Заря взять реванш у АЕКа на выезде? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.