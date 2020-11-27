Лига Европы

Полузащитник Тоттенхэма прокомментировал свой гол с центра поля в матче Лиги Европы.

Тоттенхэм на своем поле разгромил Лудогорец (4:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Поединок запомнился не только результатом, но и красивым забитым мячом полузащитника "шпор" Гарри Уинкса. Игрок получил мяч в районе центра поля после вбрасывания аута и красивым ударом забросил его "за шиворот" вратарю гостей, сделав счет в матче 3:0.

После игры Уинкс прокомментировал этот момент.

"Я был бы рад сказать, что я специально так забил, но я должен признаться, что это не так. Я просто увидел забег Гарета Бэйла. Но я принимаю этот гол. С момента моего последнего забитого мяча прошло очень много времени. Я также очень доволен тем, как играла команда", — приводит слова Уинкса Goal.

Обыграв на своем поле Лудогорец, Тоттенхэм набрал девять очков в четырех стартовых матчах Лиги Европы и занимает второе место, уступая Антверпену по дополнительным показателям.

В последнем матче чемпионата Англии лондонцы на своем поле сумели обыграть Манчестер Сити.

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