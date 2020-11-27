В рамках группового этапа Лиги Европы румынский Клуж дома уступил Роме (0:2).

НА 49-й минуте Дебелюх отметился автоголом, а на 67-й Верету забил второй гол "волков".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Клуж — Рома 0:2
Голы: Дебелюх, 49 (в свои ворота), Верету, 67

ЧФР: Бэлгрэдян — Камора, Буркэ, Сушич, Маня — Перейра, Джокович, Пэун (Кырнац, 71), Иту (Кипчу, 51) — Дебелюх (Войтуш, 71), Рондон.

Рома: Лопес — Бруно Перес, Жезус, Спинаццола (Мхитарян, 64) — Калафьори, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 46), Диавара (Миланезе, 77) -  Карлес Перес (Трипи, 84), Майораль (Джеко, 64).

Предупреждения: Иту, Пэун, Джокович, Буркэ, Камора — Диавара