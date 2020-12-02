Лига Европы

Игрок Наполи заявил, что команда хотела бы побороться за европейский трофей.

Футболист Наполи Лоренцо Инсинье поделился своими мыслями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ.

"Нас ожидает сложный поединок. Мы неплохо играли в первом матче с АЗ, но не воспользовались своими шансами. Наполи – великая команда, и мы должны много работать, чтобы продолжать расти. Игры Лиги Европы никогда не бывают простыми, поэтому нам нужно отдавать на поле все силы. Победа в Лиге Европы? Да, могу сказать, что это цель для нас", — приводит слова Инсинье Football Italia.

Отметим, что в четырех стартовых поединках Лиги Европы Наполи набрал 9 очков и на данный момент занимает первое место в своей группе.

В турнирной таблице Серии А подопечные Гаттузо идут на пятом месте с 17 баллами в активе.

Матч АЗ – Наполи состоится в четверг, 3 декабря. Начало поединка в 22:00.

Ранее сообщалось, что Наполи ведет переговоры с Инсинье о продлении контракта.