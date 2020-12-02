Игрок Наполи заявил, что команда хотела бы побороться за европейский трофей.
Лоренцо Инсинье, Getty images
02 декабря 2020, 20:59
Футболист Наполи Лоренцо Инсинье поделился своими мыслями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ.
"Нас ожидает сложный поединок. Мы неплохо играли в первом матче с АЗ, но не воспользовались своими шансами. Наполи – великая команда, и мы должны много работать, чтобы продолжать расти. Игры Лиги Европы никогда не бывают простыми, поэтому нам нужно отдавать на поле все силы. Победа в Лиге Европы? Да, могу сказать, что это цель для нас", — приводит слова Инсинье Football Italia.
Отметим, что в четырех стартовых поединках Лиги Европы Наполи набрал 9 очков и на данный момент занимает первое место в своей группе.
В турнирной таблице Серии А подопечные Гаттузо идут на пятом месте с 17 баллами в активе.
Матч АЗ – Наполи состоится в четверг, 3 декабря. Начало поединка в 22:00.
Ранее сообщалось, что Наполи ведет переговоры с Инсинье о продлении контракта.